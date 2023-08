MULTIMEDIA

Mga 'marites' sa opisina, bilang na ang araw?

ABS-CBN News

Sa ilalim ng House Bill 8446 o ang Anti-Bullying in the Workplace Act, paparusahan ang mga katrabaho na labis o paulit-ulit na nambu-bully at nagkakalat ng tsismis laban sa kasamahan sa opisina.

Inalam ni Marc Logan kung ano ang say ng ating mga Kapamilya sa isyung ito.

