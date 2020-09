'Hardcore granny' na mahilig sa body-building sikat sa China

Buhat-buhat ng 68 anyos na si Chen Jifang ang dalawang set ng dumbell habang nagwo-work out sa isang gym sa Shanghai, China. Dahil sa kaniyang pagmamahal sa page-ehersisyo ay napapabalita na ang 68 anyos na lola, na itinuring na “hardcore granny” ng ilang pahayagan sa lugar. Agence France-Presse

SHANGHAI, China - Dalawang oras kada araw bumibisita sa gym ang 68 anyos na si Chen Jifang -- bagay na napapatunayan ng kaniyang panganatawan.

Si Chen ang ginagawang modelo ngayon ng gobyerno ng Tsina sa kanilang paghihikayat sa publiko na mag-ehersisyo at panatilihin ang mabuting pangangatawan.

Pumalo na rin sa 410,000 ang kaniyang followers sa TikTok dahil sa kaniyang mga exercise routine at paghikayat niya sa mga manonood na gayahin ang kaniyang mga ginagawa.

Sa katunayan, pumalo na sa higit 1 milyong views ang post ni Chen sa video-sharing application na gumagawa ng squats at lunges.

Disyembre 2018 nang magsimulang pumunta sa gym si Chen. Matapos an tatlong buwan, nabawasan na siya ng 14 kilogramo at nakamit na niya ang pangangatawang pinapangarap ng mga mas nakababatang kababayan.

"I will work out as long as I'm still alive," ani Chen nang makausap ng Agence France-Presse sa isang gym sa Shanghai.

Masugid ding iniulat ng Chinese state media ang kuwento ni Chen dahil sumasalamin ito sa kampanya ng gobyerno na panatilihin ang mabuting pangangatawan habang may pandemya.

Itinuring ng Xinmin Evening News na “hardcore grandma” at “heavy-lifting granny” si Chen at ilang beses nang natampok sa telebisyon ang 68 anyos.

Napalawak pa ang panawagan sa paggiit ng gobyerno na pamamaraan ito para talunin ang coronavirus, na unang lumitaw sa Wuhan noong 2019.

Bago sumabak sa gym, mayroong fatty liver, mataas na blood pressure, at katarata si Chen. Nagpunta ang 68 anyos sa gym matapos makatagpo ng isang personal trainer. Nangangamba na raw kasi siya sa panghihina ng kaniyang katawan at pagdagdag ng kaniyang timbang.

Naalala rin ni Chen, na may 14 anyos na apo, ang reaksiyon ng mga tao nang una siyang pumasok sa gym.

“They found it very strange, they don't usually see people at such an old age who care about their health so much,” ani Chen.

Sumabat siya kaniyang workout routine, at kalauna’y binigyan siya “clear bill of health” ng mga doktor.

DANCING AUNTIES

Dahil sa pagbabantay ng isang personal trainer, sinuong ni Chen ang serye ng mga exercise gamit ang free weight, weight machine, at iba pang dynamic movement na kayang mag-alis ng taba at magbuo ng mga muscle sa katawan.

Kahit pa man masigla ngayon si Chen, aminado siyang unang naging mahina ang kaniyang pangangatawan nang ipanganak sa anak na babae - dahilan aniya para hindi makabangon masyado sa kaniyang kama. Wala rin siyang sporting background.

"If your muscles are strong and powerful it will protect your bones if you fall, because the elderly are most afraid of falling," aniya.

"In fact, I also fell once and fell terribly, hurting my forehead, hips, knees and toes.

"They saw an old lady with white hair lying on the ground and passersby started calling an ambulance.

"I said 'don't', and I got up. I said that I had been exercising, so I'm fine."

Uso para sa mga kababaihang middle age o mas matanda pa sa Shanghai ang pagpunta sa mga parke at pampublikong lugar para mag-square dance. Bagay na nagbigay sa kanila ng pangalan na "dancing aunties."

Pero kung tatanungin si Chen, walang tatalo sa kaniyang workout.

"No matter how hard you square-dance, you can't reach my current condition," aniya habang ginagalaw ang kaniyang bicep para sa camera.

Dagdag niya: “At our age it is not how much money you have, who you are, or how good your children are.”

"You just want a medical record as short as possible."

— Mula sa ulat ng Agence France-Presse