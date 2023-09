Summer school para Pinoy kids sa Barcelona inilunsad

BARCELONA - Halos tatlong buwan ang school summer vacation o casal de verano sa Espanya kaya naman kadalasan hindi malaman ng mga magulang kung ano ang gagawin sa kanilang mga anak habang sila ay nasa trabaho.

Sa Barcelona, isang malakihang summer school ang inorganisa ng Agape Association para makatulong sa mga magulang at mga batang mag-aaral. Kadalasan, dalawang linggo o isang buwan lang bakasyon ng mga magulang.

Mahal din ang mga bayarin sa mga ordinaryong summer schools kaya naisip ng Agape Association ang simulan isang summer school. Ang Agape Association ay ang civic outreach program ng Jesus Reigns Ministry sa pamumuno ni Pastora Mavic Pitogo.

Nitong tag-init, umabot sa 89 na mga bata ang dumalo sa summer school na ito.

“Ang Agape, para matulungan ang mga nanay kung saan sila ay maggawa ng activity. So they come here from 9.00 in the morning until 5 in the afternoon. Dito na sila nagla-lunch at dito na rin sila nagme meryenda. But we do the activity,” sabi ni Pastora Mavic.

Nagsisimula ang bawat araw sa Bible study, prayer at meditation, pagkatapos nito, may iba-ibang gawain ang nakatakda araw-araw.

May cooking lessons, arts, painting, pagbisita sa museums, aklatan, picnic at pagbisita sa mga liwasan.

Siyempre, hindi mawawala ang sports, table games, sayawan at kantahan. Sabik ang lahat sa paglangoy sa beach o sa swimming pool tuwing Biyernes.

“Yung mga bata namo-motivate sila, actually. Yung mga mahiyain, nawawala yung hiya, nagkakaroon sila ng maraming kaibigan and it really helps them. Napakaganda ng outcome nitong project na ito,” dagdag ni Pastora Mavic.

“Natutunan ko yung mga hindi ko alam tungkol sa God.Sabi nila behave ka daw, hindi ka bad, tapos hindi ka masungit,” sabi ni Princess Manipon, 11-taong gulang, kasali sa casal de verano.

“Alam ko na mag-pray kay Jesus, ano gagawin ko sa mga tao, tumulong o mag-sorry,” sabi ni Matthew Abag, 9-taong gulang, kasali sa casal de verano.

“I can make more friends and play more because I’m too much in home, too much time," Ephraim Ubaldo, 14-taong gulang, kasali sa casal de verano. Maging ang mga kabataang miyembro ng Jesus Reigns Ministries ay tumutulong din.

“Para may magawa ako sa summer tapos para may gusto din ako na magawa something sa mga bata, may magagawang activities, ganun din po dahil last year nandito din ako, nag-casal, pero hindi ako monitor so this year nag-monitor ako,” sabi ni Gelwen Pasaludos, pre-monitor sa casal de verano.

“Ang paraan ng pagtrato sa amin ng mga monitor, halimbawa, pakiramdam nila ay parang kapamilya, dahil nga wala kaming pamilya dito,” (Isinalin sa Filipino mula sa Espanyol),” sabi ni Awana Aliche, ina ng isang bata sa casal de verano.

“Meron ako inaalagaan na may autism, which is different sa mga inalagaan ko last year. Ang natutunan ko ay kahit may kakaiba sila o nahihirapan sila na makipag-join sa mga ibang bata sa casals (kaya) tina-try ko na kahit different sila ipa-join din sila sa mga gawain nila na hindi lang nakatabi sila.” sabi ni John Asher Pitogo, monitor sa casal de verano.

Suportado ng Barcelona Municipal government ang proyekto at nagbigay rin sila ng subsidy para sa mga gastusin gaya ng excursions o field trips, pagkain, mga kagamitan para sa mga iba-ibang gawains at kontrata para sa monitors.

Nakatulong ito para ma-ayudahan ang mga pamilya ng mga batang kasali sa casal de verano.

“Para magkaroon siya ng social, komo nga meron syang autismo, lagi niyang gusto ay separate siya sa mga bata, ayaw nyang makipaglaro sa mga bata kaya parang nung malaman ko yung Asosasyon ng Agape, yung kanilang activities, meron silang casal, yung beca ipapasok sa ayuntamiento at pagka-aprubado ‘yung beca 20 Euros lang ang babayaran namin in 2 weeks.” sabi ni Myrna Bautista, ina ng isang bata sa casal de verano.

“Mag-pray para i-bendecir, i-bless yung pagkain ‘yun na noon hindi ko ginagawa na masyado ngayon ginagawa ko na hindi po everyday pero normally ginagawa ko na rin. Mag-pray din na before matulog, before kumain,” sabi ni Gelwen Pasaludos, pre-monitor sa casal de verano.

Marami ring mga institusyon ang nag-sponsor ng mga regalo, materyal at laruan para sa mga bata.

Kasama na rito ang library renewal partnership na isang kilusan sa Pilipinas na pinangungunahan ni Quintin Pastrana, nagbigay ng mga donasyong Filipino story books para makatulong sa pagpapabasa at pag-aaral ng kultura at kaugaliang Pilipino ang mga batang kasali sa casal de verano.

Ito ang pangalawang taon ng casal de verano. Dahil sa tagumpay ng casal de verano noong nakaraang taon, kumalat ang balita sa Distrito ng Raval, kung saan matatagpuan ang Agape.

Kaya naman sumali rin ang ilang mga bata mula sa Colombia, Honduras, Peru, Syria, kasama ng iba pang mga batang Espanyol at Pinoy.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa Spain, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.