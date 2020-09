TINGNAN: Mga damit na gawa sa katsa, alok sa Palawan

Mga damit na gawa sa katsa na alok ng AraPilak, isang Palawan-based company. Mga larawan mula sa AraPilak.

MAYNILA — Alok ng isang Palawan-based company ang kanilang mga damit na gawa sa katsa.

Pinangalangan ito ng kompanyang AraPilak na Ba’law, na salitang Cuyonon na ibig sabihin ay awareness.

Kasama sa clothing line ang ilang mga dress, polo, work on pants, shorts at wrap around skirt na nagkakahalaga ng P250 hanggang P450.

Anila, hindi na bago sa mga Pilipino ang paggamit ng katsa bilang tela at nais nilang maibalik ang tradisyong ito.

"The use of flour sack to make clothing is nothing new. In the Philippines, resourceful women, especially in the barrios who had limited resources used flour sacks or “katsa” to make everything from bibs, cloth diapers, handkerchiefs, skirts, blouses and curtains," anila.

"Sadly, this ingenious practice is no longer as widespread as it was just a few decades ago."

Kwento ni Jude Rivera, founder ng AraPilak, binibili ng kanilang mga mananahi ang mga katsa sa mga bakery sa kanilang lugar.

"'Yung mga sako ng harina po, binibili ng mananahi namin sa mga bakery at nililinis," kuwento ni Rivera sa ABS-CBN News.

Dagdag pa ng 29 anyos na founder mula sa Puerto Princesa, tumatagal ng isa hanggang dalawang araw ang pagpoproseso ng mga damit.

"Isa, dalawang araw. Depende po sa mananahi namin. Ibababad n'ya po 'yung nang overnight, tapos lalabahan, tsaka ika-cut para tahiin," aniya.

Hiling ni Rivera na mabawasan ang carbon footprint sa produksyon ng damit sa kanilang inisyatiba.

"Mas male-less po ang carbon footprint nito, lalo na sa fast fashion. At isa pa, nakakapag-repurpose at may natutulungang indibidwal para kumita."