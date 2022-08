Photo from Herlene Budol's Instagram account.

MANILA — Binibining Pilipinas 2022 first runner-up Herlene Budol on Monday said she is thankful to be chosen to compete in an international pageant.

"OMG!! Naiiyak at nae-excite ako! Parang isang panaginip nga lang. Dahil para sa akin isang malaking karangalan nakatungtong ako sa national pageant at ngayon naman isasabak na ako sa international level," Budol said in a Facebook post.

"Grabe at ang solid ng manager ko si Sir Wilbert Tolentino. Maraming salamat sa tiwala at oportunidad na ibinibigay mo sa aking karera," she added.

Budol said she will do her best in the competition and will continue to inspire others.

"Kung may tatlong buwan preparasyon ang Binibining Pilipinas journey ko at malaking transpormasyon para sa akin, ngayon may tatlong buwan pa rin akong preparasyon para lumaban ako sa Miss Planet International," she said.

"Gagawin ko 'tong better version na makakapag-inspire sa mga kabataan. Because I know for myself that I am uniquely beautiful with a mission."

In his latest vlog, Tolentino revealed that he has bought the rights of Miss Planet Philippines and has chosen Budol to join the competition.

"Sana ipagpatuloy mo kung ano 'yung mga naging plan natin, sa atin ni Madam Inutz, kung ano'ng meron sa ating tatlo, we are one," Tolentino said.

Miss Planet International 2022 will be held in Uganda on November 19.

Budol finished first runner-up in the recently concluded Binibining Pilipinas 2022 pageant.

"Ang crown ko hindi lang para sa akin. Ang crown ko ay para sa buong Angono at sa buong Pilipinas," she said at the time.

"Wala po akong kahit anong pinagsisihan dahil itong crown na 'to, first runner-up man po ako, ang laking bagay na po nito sa akin at para sa ating lahat."

