WATCH: Maja Salvador gives a tour of her family home

MANILA -- Actress Maja Salvador gave her fans a treat as she finally agreed to do a house tour for her vlog.

Salvador's personal tour of her modern tropical house has been uploaded on her YouTube channel. The actress showed her family's mini-garden, kitchen, dining area, living area and their lanai, which doubles as a gym area.

"Ito ang aming bahay. Ang tawag namin dito ay Casa Andres. Itong bahay na ito ang dami naming memories at ang dami nang naging itsura nito. Ilang beses nang pina-renovate, ilang beses nang pinagawa," Savador said.

"Ito ang family house namin. Ngayon kasi hindi na ako rito nakatira pero dahil sa nangyaring lockdown, MECQ ulit nag-decide ako na mag-stay na lang muna rito with my brother. Kasi brother ko na lang ang nakatira rito," she added.



Also featured in the video is Salvador's collection of John Lloyd Cruz's photographs.

"Siya ang nag-introduce sa akin sa art kaya nila-love ko ngayon ang art. Sa isang exhibit niya pumunta kami to support him. So itong collection na 'yan ay kay John Lloyd Cruz. I'm very happy na mayroon akong collection ni Idan Cruz sa aking bahay," Salvador shared.