PANOORIN: Dominic Ochoa, ipinasilip ang kanyang bahay

MANILA -- Ipinasilip ni Dominic Ochoa ang kanyang bahay na aniya'y bunga ng sipag at tiyaga niya bilang aktor sa loob ng higit dalawang dekada.

Ipinalabas sa YouTube page ng Star Magic ang house tour ni Ochoa, na nagpasalamat sa ABS-CBN sa pagkakataong maging bahagi ng industriya ng showbiz.

"Ito ang pinagtrabahuhan ko ng 23 years na nasa ABS ho ako at nasa Star Magic. Ito ang tulong na naibigay sa akin ng aking mga Kapamilya, kaya ko gustong i-share po ito sa inyo. Sipag at tiyaga lang po ang kailangan, maa-achieve po natin ang gusto nating makuha," aniya.

Kitang-kita sa bahay ang hilig ni Ochoa sa mga disenyong Mediterranean at maging sa mga lumang kagamitan tulad ng cabinet, electric fan, at maging mga sasakyan.

Ayon sa aktor, naging hands-on siya sa paggawa ng bahay na inihalintulad niya sa isang Tuscan villa o Spanish house.

"Iyong structure, ang gumawa nito 'yung contractor. Pero 'yung lahat ng nakikita ninyo... ako po ang nag-asikaso noon. From the very bits [like the] door handle, ako po ang pumili," aniya.

"Kung may extra po siguro akong pera, [gusto kong] mag-build and sell," dagdag ni Ochoa. "I find it very therapeutic na bumili ng mga bagay na pambahay."

Maliban sa pag-aartista, abala si Ochoa sa pagbebenta ng prutas at iba pang pagkain kasama ang kanyang asawa ngayong panahon ng lockdown.

Panoorin ang vlog na ito upang makita ang bahay ng aktor:

