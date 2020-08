70 anyos na lola, nakapagtapos ng kursong HRM

Nakapagtapos ng kursong Hotel and Restaurant Management ang 70 anyos na si Marina Loloy.

Kahit na may 11 anak na at mga apo ang 70 anyos na si Marina Loloy ng Barangay Maribong sa Lambunao, Iloilo, nagpursigi siyang makapagtapos ng kolehiyo sa kursong Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management (HRM).

Ayon kay Nanay Marina, nakararamdam siya ng hiya noong nag-aaral pa dahil na rin sa kaniyang edad. Pero dahil sa suporta ng kaniyang pamilya, ipinagkibit-balikat niya na lang ang lahat ng mga tumutukso sa kanya.

"Kung kis a mam nahuya man ako sa kaugalingon ko kay mal am nako mam haw ugaling kay gina challenge ko gd kaugalingon ko nga makatapos...ang akon kabataan puro sila tanan nakatapos, isa lang bi ang 2nd year college lang,gina isip isip ko man nga manami gd ang maka-eskwela, ang maka degree degree man," aniya.

(Minsan nahihiya ako dahil matanda na ako nag aaral pa, pero 'chinallenge' ko talaga sarili ko para lang makapagtapos. Ang mga anak ko maliban lang sa isa, lahat sila nakapagtapos ng pag aaral, inisip ko, mas masaya talaga pag nakapag-aral at magkaroon ng degree.)

Inspirasyon ni Nanay Marina ang kaniyang mga anak na pawang nakapagtapos ng pag-aaral maliban sa isa niyang anak.

Aminado siyang may mga oras na halos sumuko na siya sa pag-aaral dahil hirap din siyang mag-memorize ng lessons, pero aniya tinutulungan siya ng kaniyang mga anak.

"Ay nagapulaw man ko mam sa pagtuon.kis a nagakalipat," dagdag pa niya.

(Nagpupuyat din ako sa pag-aaral, at minsan nakakalimutan ko din.

Minsan sinasamahan siyang magpuyat sa pag re-review para sa exams.)

Ikinatutuwa ngayon ng kaniyang mga anak ang bunga ng pagsisikap ng kanilang ina.

Ngayong buwan ng Agosto, kabilang si Nanay Marina sa graduates ng West Visayas State University Calinog Campus.

Ayon sa anak niyang si Leonor, proud na proud sila sa kanilang ina, at masayang masaya dahil naabot na ni Nanay Marina ang pangarap na makakuha ng degree sa kolehiyo.

“Bilang bata nga may nanay ako nga maka graduate bsan mal am na syempre kami tanan nga kabataan ya proud kami,happy gd kami ya nga graduate si nanay," ani Leonor Loloy Cubar, anak ni Nanay Marina.

(Bilang anak na may nanay na naka-graduate kahit matanda na syempre lahat kaming mga anak niya proud kami, masayang masaya kami na naka graduate si nanay.)

Hindi man natuloy ang graduation program dahil sa pandemic, hawak na ni Nanay Marina ang kaniyang diploma pati ang kaniyang graduation picture na isasabit katabi ng mga graduation pictures ng kaniyang anak.

Ngayon lalong inspirado siya sa buhay kasama ang anak at mga apo.