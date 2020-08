Knowledge Channel, inilunsad ang 'School at Home' program sa panahon ng pandemya

Watch more in iWant or TFC.tv

MANILA -- Sa pamamagitan ng isang online "orientation day," inilunsad ng Knowledge Channel nitong Biyernes ang pinakabago nitong proyekto na naglalayong maghatid ng edukasyon sa mga mag-aaral sa kabila ng pandemya ng COVID-19.

Ang "School at Home: Ang Saya Matuto ng Bago" ay nakahanay sa Most Essential Learning Competencies o MELC na nasa Basic Education Learning Continuity Plan ng Department of Education (DepEd).

Sinigurado ni Danie Sedilla Cruz, channel head ng Knowledge Channel, na handa silang ipatupad ang "School at Home" program sa kabila ng pabago-bagong petsa ng pagsisimula ng klase.

"Mukhang mauurong 'yung school opening natin to October, 'yun ang bago nating nakita. Pero anyway, wala namang mababago. Kasi kahit naman sa August 24 ang opening ng classes, or even if it's going to be on any other dates, Knowledge Channel is ready for the School at Home campaign," aniya.

"Iyon ang ating pinaghahandaang mabuti para siguraduhin natin na kahit may pandemic or kung anuman 'yung challenge ngayon ng education sector, matutulungan natin 'yung ating mga kabataan, ang ating mga teachers, at mga parents," dagdag niya.

Layon ng "School at Home" program na gayahin ang "classroom experience" sa loob ng bahay sa pamamagitan ng pagtakda ng oras ng pag-aaral para sa bawat grade level.

Ayon kay Cruz, kasali rito ang limang core subjects na Filipino, Math, English, Science, at Araling Panlipunan.

"Mayroon tayong oras na specific para sa Alternative Learning System, mayroon ding specific na oras para sa Kindergarten, tapos may specific time din for Grades 1 to 10. Tapos ang ginawa natin, pinrogram natin 'yung five core subjects nang magkakasunod sa bawat grade level," aniya.

Payo ni Cruz sa mga magulang at guro, tingnan ang programming grid ng Knowledge Channel sa Facebook page nito upang maabangan ang mga aralin para sa grade level ng kani-kanilang mga anak at estudyante.

"Dahil naka-24 hour programming ang Knowledge Channel, kung ano 'yung oras mo sa umaga o sa hapon, 'yun din ang oras ng replay. So we give two chances for the students to be able to see the video materials. So for example 'yung Kindergarten sobrang aga, alas-6... So meron din siyang replay ng 6 ng gabi. So ibig sabihin, kung ano ang oras mo 'yun din ang oras sa gabi or 'yun 'yung oras ng replay para hindi sila mawala," paliwanag niya.

Ang Knowledge Channel ay mapapanood sa Sky Cable, GSAT, at lahat ng miyembro ng Philippine Cable TV Association sa buong bansa.

Ipapalabas din ang ilang video lessons sa website at YouTube page ng Knowledge Channel.

Ayon sa presidente at executive director ng Knowledge Channel na si Rina Lopez Bautista, may mahigit 1,500 silang bagong aralin mula Kindergarten at Grade 10, at pati na sa Alternative Learning System.

"For 21 years, tuloy-tuloy kaming nag-eere ng mga video lessons sa Knowledge Channel," aniya.

Todo-pasasalamat naman ang DepEd sa proyektong ito ng Knowledge Channel dahil malaking tulong ito sa kanilang programa na "Sulong EduKalidad."

Mapapanood ang online "orientation day" para sa "School at Home" program ng Knowledge Channel sa video na ito, simula sa 56:00: