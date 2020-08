Pinoy na 'World's Shortest Man', pumanaw na

SINDANGAN, Zamboanga del Norte - Pumanaw na si Junrey Balawing, ang pinakamaliit na lalaki sa buong mundo, noong Martes, Hulyo 28, sa edad na 27.

Hindi na nadala pa ng pamilya si Junrey sa ospital para mapasuri sa doktor, sa takot na baka mahawa pa ito ng ibang sakit.

“Kami gikalitan mi kay si Junrey, wala man pud siya gihilantan. Dayon, natingala na lang man mi, gitabang namo. Nagpatabang mi sa among mga silingan. Bisan unsa na lang among mahuna-hunaan bahin sa mga binisaya nga tambal. Naa mi’y nakita sa iyang lawas nga pula, mao to’y gitawag nila nga gikalamayo daw. Wala na dayon siya kaginhawa,” ani Reynaldo Balawing, ama ni Junrey.

(Nabigla kami kay Junrey kasi wala naman siyang lagnat. Nagtaka na lang kami. Nagpatulong kami sa mga kapitbahay namin kahit anong gamot na maisip namin na nandito lang sa paligid. May nakita kami sa kaniyang katawan na mapula, tawag namin dito kalamayo. Hindi na siya nakahinga.)

Si Junrey ang panganay sa apat na magkakapatid, at siya lang din ang maliit sa kanilang pamilya.

Hunyo 12, 2011 nang unang naitala sa Guinness Book of World Records bilang shortest man in the world si Junrey sa kaniyang ika-18 kaarawan. May sukat siyang 59.9 sentimetro o 23.6 pulgada.

Taong 2012 nang nabawi sa kaniya ang titulo ng isang Nepalese national. Pero, muling naibalik sa kaniya ang titulo noong 2016.

At dahil sa kaniya, naipaayos ang dating maliit na bahay ng pamilya sa Barangay Malubog. Nakapagtapos sa kursong Education ang kaniyang babaeng kapatid. Nasa second year naman sa kursong Criminology ang kaniyang kapatid na lalaki, at grade 12 naman ang kanilang bunso.

Nakabili rin ng lupang sakahan ang kaniyang pamilya.

“Gusto unta nako hangtod-hangtod pa ko mag-atiman mentras buhi pa ko. Biyaan man ko niya, wa ko’y mahimo. World record siya, nakatabang pud siya sa among pagpuyo kay dili gumikan niya, dili man pud maingon ani kay sayod man gyod mo sa una nga apiki man gyod,” sabi ni Reynaldo.

(Gusto ko sana siyang alagaan hangga't buhay pa ako. Pero wala akong magawa kasi iniwan na niya ako. World record holder siya. Nakatulong siya sa pamumuhay namin kasi kundi dahil sa kaniya, hindi kami magiging ganito. Kasi, alam naman ninyo talaga kung gaano kami kahirap noon.)