Taunang Barrio Fiesta sa Austria, dinayo

VIENNA - Mistulang isang malaking pamilya na masayang nagsama-sama ang mga Pinoy at Austrians sa taunang Barrio Fiesta sa Vienna, Austria kamakailan.

May mga kababayan ding dumayo mula pa sa Germany, Hungary at Switzerland. Ang Barrio Fiesta sa Vienna ang pinakamalaking outdoor event ng mga Pilipino sa Austria.

“Let us take this time, opportunity to enjoy and cherish the moments na magkakaisa muli tayo bilang mga Pilipino rito sa Vienna, sa Austria,” sabi ni Fr. Ely Dalanon, Chaplain, Filipino Catholic Community sa Vienna.

Dumalo rin ang mahigit 50 Filipino organizations at business groups. Naipamalas sa selebrasyon ang mga natatanging kulturang Pinoy sa pamamagitan ng mga katutubong sayaw.

Nagkaroon din ng partisipasyon ang mga kabataan.

“I am very proud of the accomplishment of the Filipino community in Austria. Because of you, we have a good name, that the government of Austria would like to invite more Filipino workers to come here and that is what we are working on. I also would like to thank you for raising the profile. Because of you, the Filipino is known to have good values; to be good workers and advantageous to any community,” sabi ni Amb. Evangelina Arroyo-Bernas, Philippine Ambassador to Austria.

Napahanga rin ng mga Pilipino ang kinatawan ng Austrian government sa selebrasyon kung saan naipakita ang magandang relasyon ng dalawang bansa.

“A warm welcome in our very beautiful district Liesing, an event where different cultures meet each other is a sign of solidarity and it's the Viennesse way. Thank you so much for the invitation today,” sabi ni Susanne Deutsch, District Councilor ng Liesing, Vienna.

Masayang-masaya naman ang mga Pinoy at Austrians na dumalo sa pagdiriwang.

“Ang saya-saya po kasi ang daming tao ngayon; tapos ang daming booths na maraming ibinebenta,” sabi ni Janet Heiss, Pangulo ng Filipino Organisation sa Lower Austria.

“It is very nice to experience such a fiesta like this when one can eat, drink and see colourful costumes. I am enjoying the event. Everything is ok!” (Isinalin sa Ingles mula Aleman) sabi ni Michael F., Austrian Guest.

“We are glad that the pandemic is finally over that we Filipinos have time to be together and at the same time to enjoy your culture and to enjoy the Filipino mentality, magkaisa!” sabi ni Dimple Sanches, Pinay Entrepreneur.

Naging dagdag ding kasiyahan sa Barrio Fiesta ang ‘Search for Mrs. Philippines-Austria’ kung saan rumampa ang pitong kalahok suot ang traditional Filipino costumes. Naipamalas din ang kanilang talento sa pagsayaw at pagkanta.

Kinoronahang Mrs. Philippines-Austria si Helen Magbual, first runner-up si Anastasia Waitzbauer at second runner-up naman si Esperanza Obra Fabok.

Special awards naman ang napanalunan ng ibang contestants. Mrs. Talent si Margarita Chou, Mrs Friendship naman si Necitura Esterl. Si Ana Gratz naman ang nag-uwi ng Best in National Costume award at Best in Evening Gown naman si Mila Amboy.

Binigyang parangal din ang mga manlalarong may katangi-tanging kontribusyon upang maiangat ang Pilipinas at Austria sa larangan ng sports.

Taon-taong ipinagdiriwang ang Barrio Fiesta sa Vienna para mapatatag ang samahan ng mga Pilipino sa Austria at para maisulong ang kulturang Pilipino sa bahaging ito ng Europa.

