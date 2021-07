Magkaibigang taga-Samar gumawa ng leaf art para bigyang pugay si Hidilyn Diaz

Gumawa ng leaf art sina Jerry Casaljay at Joneil Calagos Severino para sa unang Olympic gold medalist ng Pilipinas na si Hidilyn Diaz. Courtesy of Joneil Calagos Severino

Gumawa ng leaf art ang magkaibigang artist mula sa Gandara, Samar na sina Jerry Casaljay at Joneil Calagos Severino para sa kauna-unahang Philippine Olympic gold medalist na si Hidilyn Diaz.

Inukit nila ito sa Alocasia macrorrhizos o giant taro, na mas kilala sa tawag na badjang na sumisimbolo umano sa malaking karangalang inuwi ni Hidilyn para sa bansa.

Ayon kay Joneil, napagkasunduan nilang magkaibigan na gawan ng leaf art gamit ang badjang si Hidilyn dahil gusto nilang makagawa ng obra maestrang hindi ginagastusan nang malaki.

Dagdag pa ni Joneil, ang karangalang dala ni Hidilyn ay nagbigay sa kanila ng inspirasyon.

"Sa malaking dahon po ng Alocasia Macrorrhizos Leaf or mas kilala bilang Badjang Leaf ginawan namin si Ma'am Hidilyn Diaz upang simbolo ng malaking pagkilala at karangalang inuwi niya sa ating bansa. Isa kami sa mas naantig at nainspire sa kanyang pagpupursige," sabi ni Joneil sa kanyang ipinadalang mensahe.

Natapos ng magkaiban ang leaf art na ito sa loob ng apat na oras.

Napanalunan ni Diaz ang women's weightlifting competition sa Tokyo Olympics nitong Lunes.

- ulat ni Sharon Evite

