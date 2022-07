Higit 40 litsong baboy tampok sa pista sa Iloilo

Retrato mula kay Balasan Vice Mayor Manuel 'Toto' Ganzon

Higit 40 litsong baboy ang inihaw at kinain ng mga nakilahok sa "Lechon Festival" sa bayan ng Balasan, Iloilo.

Hinilera sa kalsada nitong Biyernes ang mga litson at pinaikot sa nagbabagang uling, bago nilantakan ng daan-daang bisita sa isang boodle fight.

Bilang pag-iingat laban sa COVID-19, kinailangang magpakita ng vaccination card ng mga nakikain.

Ayon lokal na pamahalaan ng Balasan, ang litsong baboy ay kasama na sa kultura ng mga residente at kadalasang inihahanda sa hapag kapag may mga pagdiriwang tulad ng pista at birthday.

Walang banta ng African swine flu ang naitatala sa Western Visayas, ayon sa regional Department of Agriculture.

— Ulat ni Rolen Escaniel

