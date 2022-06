MAYNILA - Matapos ang birthday party ni dating pangulong Joseph Estrada noong Abril, muling nagtipon-tipon ang mga miyembro ng pamilya ng dating pangulo para naman ipagdiwang ang ika-92 kaarawan ni dating unang ginang Loi Ejercito Estrada.

Former First Lady Loi Ejercito Estrada dumating na rin sa Manila Peninsula Hotel sa Makati City para sa kanyang ika-92 kaarawan. pic.twitter.com/Q22FNA8J93 — Johnson L. Manabat (@JohnsonManabat) June 2, 2022

Sa Manila Peninsula Hotel sa Makati City, ginanap ang birthday celebration ng dating First Lady na dinaluhan ng kanyang pamilya sa pangunguna ni dating pangulong Estrada at anak na si Senator-elect Jinggoy Estrada gayundin ng malalapit na kaibigan.

Kasabay nito ay ang paglulunsad ng kanyang libro na naglalaman ng mga personal na kuwento ng kanyang buhay sa loob ng nakalipas na siyam na dekada.

Kuwento ng anak ni Dr. Loi na si Jackie Ejercito-Lopez, kasama sa librong Love, Mommyla ng kanilang ina ay ang naging simula nito kagaya ng pagtitinda ng isda at ang pagiging maybahay ng noo’y aktor na si Joseph Estrada.

“Madami… sobrang dami, like her humble beginnings and how she started, she would like sell fish. Kinuwento niya lahat nung mga nangyari sa life niya. When my dad courted her. Because my dad was an actor at that time and during that time they were like, parang meron silang ano na masisira yung career niya na ‘pag nalaman na may asawa siya so they kept it for quite a while.” kuwento ni Jackie.

Sabi pa ni Jackie, noon pa dapat ika-90 taong kaarawan ng kanilang ina ilulunsad ang naturang libro subalit dahil sa pandemiya at hindi rin natuloy.

Ideya aniya ng senior adviser ng kanilang ina ang pagsulat ng libro nito mga 10-taon na ang nakararaan.

Nang dumating sa kanyang birthday party…naka-wheelchair na ang dating unang ginang dahil na rin sa kanyang edad.

Habang si dating pangulong Estrada ay nagagawa pang makipag-sayaw sa kanilang mga bisita.

Kuwento ng anak nitong si Jackie, mas madalang nang magsalita ang kanilang ina pero maayos pa naman aniya nag kalusugan nito.

Samantala, inamin din ni Jackie na bagamat nagka-COVID-19 na ang amang si dating pangulong Estrada, nasa maayos pa rin ang kondisyon ng kalusugan nito pero hindi pa rin matigil ang kanyang paninigarilyo.

"Sobra kong emotional…she’s quite now alam mo yun parang they say that when you’re old parang tinatamad na daw silang magsalita. She talks less, and she doesn’t walk that much anymore. Her health is okay. He’s (Estrada) also okay pero ang tigas ng ulo kasi, kasi he smokes pa rin eh," pagbubunyag ni Jackie.

Naiyak din di Jackie nang hingan ng mensahe para sa ina.

"If only I can share my days na I’m alive with her para lang makasama ko siya longer, I would do it, mahal na mahal ko siya super," ani Jackie.

Plano ng pamilya Estrada na ilaan sa medical missions ang kikitain sa libro ng ina.

"I planned kasi to continue the medical mission. We stopped kasi because I didn’t have funds, we didn’t have funds. My mom turned it over to me noong 2016 and then so we were like doing medical missions, feeding programs and then we stopped kasi wala na kaming funds," dagdag ni Jackie.

Sabi niya, noong panahon na alkalde pa ng Maynila ang kanilang ama ay nagagawa nilang maglunsad ng mga beauty pageant gaya ng Ms. Manila kung saan ang kinikita dito ay inilalaan din sa kanilang medical missions.

Samantala, sa pagbabalik senado ni Senator-elect Jinggoy Estrada, plano nitong palitan na ang Labor Code ng bansa.

Ayon kay Estrada, masaya siyang pinagbigyan muli ng publiko na makabalik sa Senado kung saan hahawakan niya ng Committee on Labor.

"Ang balak ko kasi, palitan na yung buong Labor Code, kasi I think it is already obsolete 1974 pa yung existing Labor Code natin at noong ako’y naging senador sa loob ng 12-taon mga piece meal legislation lang ating ginagawa," aniya.

Magiging bahagi si Estrada ng majority bloc sa Senado kung saan suportado aniya nila ang mga legislative agenda ni president-elect Ferdinand Marcos Jr.

May payo din si Estrada sa mga bagitong mambabatas na makakasama nila sa senado.

"Mag-aral, syempre iba sa Senado high-level na to. Kailangan naka-tono, naka-focus ka sa iyong trabaho at yung mga ipinangako noong nakaraang kampanya, kailangang tuparin talaga," payo ni Estrada.

Handa rin aniya siyang makipagtrabaho sa kanyang kapatid na si Senator-elect JV Ejercito.

"I can work with anybody, katulad noong 2004 noong ako’y unang naluklok bilang senador, lahat yung mga opposition senators, administration senators, katrabaho ko lahat yan…I can work with anybody including Senator JV ( Ejercito )," sabi ni Estrada

Dagdag pa ni Estrada, hindi na dapat maging isyu pa ang anumang naging alitan nilang magkapatid.

"Sa akin wala yun, mag-focus na lang kami sa aming trabaho at huwag nang pag-usapan yung kung anuman alitan meron kami dahil hindi naman nakakatulong sa pag-ulad ng ating bansa, sa ekonomiya so sa mga problema ng bansa hindi naman nakakatulong yun," sabi ni Estrada.

Kumpiyansa din si Estrada na magiging mas madali ang pakikipagtrabaho sa papasok na kalihim ng Department of Labor and Employment na si Bienvenido Laguesma na nagsilbi ring kalihim ng naturang tanggapan sa panahon ng administrasyon ng kanyang amang si dating pangulong Joseph Estrada.