TINGNAN: Pinoy flutist sa Spain ginawaran ng Ani ng Dangal award

BARCELONA- Isa si Rafael Adobas Bayog sa awardees ng ika-15 Ani ng Dangal Awards ng National Commission for Culture and the Arts (NCCA) para sa music category.

Ginanap ang awarding ceremony noong February 22, 2023 sa Ceremonial Hall ng Malacañang Palace. Hindi nakadalo si Adobas sa araw ng parangal dahil nasa Kobe, Japan siya para tanggapin ang kanyang premyo sa kompetisyon at mga konsiyerto.

Photo credit: Fredrik Ekdahl

Photo credit: Rio Montencillo

Tinanggap ng kaniyang tiyahin na si Susan Bayog de Vera ang parangal sa Malacañan bilang kanyang kinatawan.

Photo credit: NCCA

Photo credit: Isabel Adobas

Photo credit: Joidy Blanco

Photo credit: Kie Ishii

Ipinanganak at lumaki sa Ibiza, Spain si Adobas at kilala na sa Europa bilang Filipino-Spanish flutist na patuloy na umaani ng local at international awards dahil sa kanyang husay sa pagtugtog ng plauta.

