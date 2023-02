Kinagigiliwan ngayon ng mga netizen ang isang hotel sa Cebu na nag-aalok ng "breakup leave" para sa mga empleyado nitong broken-hearted.

Sa isang post, ipinagmalaki ng hotel ang nasabing leave, kung saan puwedeng hindi muna pumasok sa trabaho ng 5 araw ang mga empleyado nitong hiniwalayan ng kanilang nobyo o nobya nang hindi nababawasan ang kanilang sahod.

Ayon pa sa post ng hotel, makatutulong daw ito sa pag-move on ng mga empleyado mula sa kanilang mga heartbreak, hindi raw biro ang maiwan ng kanilang mga boyfriend o girlfriend.

Sa panayam ng ABS-CBN News, sinabi ng CEO ng hotel na si Ricardo Dublado na ideya niya ang "breakup leave," base na rin sa kaniyang sariling karanasang ma-heartbroken.

"Ako po mismo, I got through a lot of bad relationships. I was coming to work na unproductive, kaya iyon," aniya.

"I created this leave para somehow, makapagpahinga sila with pay, para pagbalik nila sa trabaho, at least complete po iyong suweldo nila," dagdag pa ni Dublado.

Sabi pa niya, siya raw at ang human resources department ng hotel ang titingin sa mga aplikasyon ng mga breakup leave upang malaman kung talagang brokenhearted ang kanilang mga empleyado.

Puwede rin kasi silang sumailalim sa guidance at counseling para sa kanilang pinagdadaanan.

Bukod sa leave, mayroon ding makeover package na inaalok ang hotel para sa empleyado nito.

"Importante din po kasi sa amin iyong mental health ng isang tao, iyong state of mind," sabi ni Dublado.

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na may kompanya sa Cebu na nag-alok ng breakup leave.

Inanunsyo nila ito ilang araw bago ang Araw ng mga Puso sa Pebrero 14.