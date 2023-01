Ninong Ry, ipinakita ang kanyang mobile kitchen

MAYNILA -- Nakakapagluto na ngayon si Ninong Ry sa labas ng kanyang cooking studio.

Sa vlog ng "TV Patrol" anchor na si Bernadette Sembrano, ipinasilip ng internet star ang kanyang pickup na Jeep Gladiator, na ipinasadya para maging mobile kitchen.

"Pickup siya pero 'di na siya mukhang pickup, mukha na siyang tangke," aniya. "Ginawa siya for cooking and travel talaga."

"Initially wala kaming planong palagay ng tent sa taas, storage lang lahat," dagdag niya. "Pero dahil na-enjoy ko 'yung camping, sige ituloy na natin."

Aminado si Ninong Ry na hindi pa niya gaanong namamaneho ang kanyang mobile kitchen dahil mas sanay siyang mag-motor. Pero patuloy pa rin siya sa pag-aral at pagsanay hanggang maging komportable siya na gamitin ito.

"Inaaral ko at may lisensya naman ako. Pero ang laki kasi niya, medyo mahirap i-drive," kuwento niya.

Hitik sa features ang mobile kitchen ni Ninong Ry. Mayroon itong mga kalan, freezer, lababo, fire extinguisher, cooler, lamesa, tent, at maging coffee area kasama ang mga kagamitan.

Mayroon din itong power station kung saan puwedeng i-charge ang mga camera, appliance, at ibang gadget, at bubong para siguradong protektado sila sa init at ulan.

Nagpadagdag din ang viral chef ng shower, kurtina, at water tank para maaari silang maligo kahit nasa liblib na lugar.

Narito ang ilang larawan ng mobile kitchen ni Ninong Ry:

