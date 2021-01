ALAMIN: Tips sa pag-aalaga ng mga gulay sa bakuran

Nag-aalaga ng gulay ang isang tricycle driver sa center island malapit sa kanilang terminal sa UP Teacher's Village. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Kasabay ng coronavirus disease (COVID-19) lockdowns, nauso na rin ang pagtatanim ng mga halaman.

At kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, gaya ng mga gulay, maaaring magtanim ng mga gulay sa mga bakuran para makatipid.

Sa programang "Sakto" ng Teleradyo, ibinahagi ni Patty Alvarez, may-ari ng online store na Patty's Garden, ang ilang dapat tandaan sa pagtatanim sa bakuran.

Una, ayon kay Alvarez ay dapat alamin kung ano ang requirements sa mga itatanim na halaman.

"There, mapo-provide 'yung nutrition na kailangan niya at magkakaroon ka ng magandang harvest in return," ani Alvarez.

Dapat ding mamili ng magandang uri ng lupang gagamitin para itanim ang mga ito.

"Yung iba po gusto nila buhaghag 'yung soil at siksik pero any would be fine," ani Alvarez.

Kung tutubigan ang halaman aniya, mainam na gawin ito tuwing umaga.

"It's best to water in the morning. 'Yung titiktik po siya sa pot. Best po na i-water siya thoroughly. So kapag po sumikat ang araw it should last the entire day," ani Alvarez.

Halimbawa sa mga maaaring itanim ay ang mga gulay gaya ng kamatis, talong at okra.

Pero maaari ring magtanim ng mga herb gaya ng dill, cold mayana, lemon bomb at chocolate mint - na pawang ginagamit sa pagluluto.

Halimbawa, ang lemon bomb at chocolate mint ay mainam na gamitin sa tsaa. Ginagamit naman ang dill at rosemary sa mga karne gaya ng manok at isda.

