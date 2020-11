MULTIMEDIA

'Queen of Philippines' Golden Age of Movies' na si Mila del Sol, pumanaw na

ABS-CBN News

Pumanaw na ang tinaguriang "Queen of Philippines' Golden Age of Movies" na si Mila del Sol sa edad na 97. Isa si Del Sol sa mga pinakasikat na artista noong 1940's. Ilan sa mga pelikula niya ay ang "Giliw Ko", at ang classic film na "Ibong Adarna".

