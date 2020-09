MULTIMEDIA

Mga kaibigang artista ni John Regala, huminto na sa pagtulong sa kaniya

ABS-CBN News

Titigil sa pagtulong sa aktor na si John Regala ang ilang kaibigan niya sa showbiz. Sa isang statement, sinabi ng mga kaibigan ni Regala na "very uncooperative and difficult individual" umano ang aktor.

May nabanggit din sila tungkol sa "habit of constant and abusive self-medication" ng aktor.