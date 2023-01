MULTIMEDIA

BINI at BGYO, bumida sa MTV Asia

ABS-CBN News

Bumida ang P-Pop groups na BINI at BGYO sa New York City para sa MTV Asia. Tampok ang dalawang Pinoy pop groups sa episode ng MTV Jammin' at ikinatuwa ito ng kanilang fans at bagong supporters.