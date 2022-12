MAYNILA -- Pinasilip na ang disenyo ng mala-eroplanong karosa ni Coco Martin at iba pang inaabangang float ng mga bituin sa inaabangang pagbabalik ng Metro Manila Film Festival 2022 Parade of Stars sa Miyerkoles.

Inspired ng airplane ang makulay na float nina Martin at Jodi Sta. Maria na may bundok sa entry nilang “Labyu with an Accent."

Inspired naman ng korona at mga bilog-bilog na disenyo ng karosa nina Vice Ganda at Ivana Alawi sa entry nilang “Partners in Crime.”

Sunod naman sa katatakutan ang horror motif ng maitim na float nina Nadine Lustre at ipa pang bituin ng pelikulang “Deleter.”

Tagaytay log cabin naman ang tema ng karosa ng "Nanahimik ang Gabi" nina Ian Veneracion at Heaven Peralejo.

Hinahabol ang konstruksyong ng lahat ng 8 entries para humabol sa parada 4 p.m. bukas sa kahabaan ng Quezon Boulevard mula rotonda ng Espana hanggang Quezon Memorial Circle.