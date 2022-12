Screenshot from ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MANILA — The executives of ABS-CBN thanked Sunday their viewers for their continued support this 2022.

After the performances for the Christmas special, ABS-CBN chairman Mark Lopez thanked the viewers and sponsors for their trust.

"Noong unang Pasko, ang tinuro sa atin ng Panginoon ay humility o kababaang loob. Ito ay paalala na hindi natin kayang gawin ang lahat kaya kinakailangan tayong magmahalan at magtulungan," Lopez said.

"Dito sa ating ABS-CBN, kinakaya lang naming gawin ang serbisyo sa inyo dahil patuloy kayong nagbibigay nagtitiwala at nagbibigay sa amin ng lakas ng loob," he added.

"Sa mga tagapanood, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa aming mga programa. Sa mga sponsors, salamat sa tuloy-tuloy na suporta. Merry Christmas po sa inyong lahat."

ABS-CBN president and CEO Carlo Katigbak echoed Lopez.

"Narating na natin ang dulo ng 2022. Mga Kapamilya, bawat umpisa ng taon ay may baon tayong plano at mga pangarap. Siyempre, meron din tayong mga pag-aalala kung anumang hamon ang darating at paano kaya malalampasan," Katigbak said.

"Malaki ang aming pagpapasalamat dahil sa bawat journey o paglalakbay ay kayo ang kasama namin. Sabay tayong nangangarap, sabay tayong nagdarasal, hindi nag-iiwanan. Kaya sa dulo ng bawat taon, pinagdiriwang natin ang tagumpay ng ating pinagsamahan. Maligayang Pasko, mga Kapamilya."

ABS-CBN COO for broadcast Cory Vidanes hopes that they would be given more opportunities to give public service to the Filipino people.

"Hiling namin sa Diyos na mabiyayaan pa kami ng kakayahan para patuloy kayong mapaglikuran. Sana'y mapahusay pa namin ang aming gawa at serbisyo dahil naniniwala po kami that the Filipinos deserves the best," she said.

"Kayo po ang inspirasyon ng aming bawat kwento at ng aming bawat masasayang pagtatanghal. Kayo ang pinagmumulan ng tapang maghatid ng news and public service anumang bagyo ang humadlang dahil po 'yan sa umulan, umaraw o magdaan man ang pabago-bagong panahon, lalong tumitibay at ating pagiging isang pamilya. Sa suporta at pagmamahal niyo po kami humuhugot ng lakas upang malagpasan ang mga hamon na mga pinagdadaanan."

The ABS-CBN Christmas Special is directed by John Prats and divided into two parts.

The show is aired at Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC, and TV5.

