Jolo Revilla, wife Angelica Alita mark first wedding anniversary

MANILA -- Actor-politician Jolo Revilla and his wife, former beauty queen Angelica Alita., are celebrating their first wedding anniversary.

Posting their wedding photo on Instagram on Tuesday, Revilla shared his message for his wife.

"Isang taon na mula nang sumumpa ako sa Diyos na ikaw ang kabiyak na aking pakamamahalin habang ako ay nabubuhay. Isang taon na rin mula ng ipagkatiwala mo sa akin ang iyong puso at pagmamahal bilang iyong katipan," Revilla wrote.

"Sa loob ng isang taon, may kaunti mang mga hamon, mas nanaig pa rin ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa isa't isa. Nalagpasan na natin ang isang taon, may isang habambuhay pa tayong bubunuin ng magkatuwang. Habang nakasentro sa Panginoon ang ating pagsasama, mananatiling matibay at matatag ang bigkis natin sa isa't isa. Mahal na mahal kita!" he added.

Revilla exchanged wedding vows with Alita, a runner-up in the 2016 Binibining Pilipinas pageant, in a garden ceremony held at Newport Beach in California.

