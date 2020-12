Chito Miranda at Neri Naig, nagdiwang ng kanilang ika-6 na anibersaryo bilang mag-asawa

MAYNILA -- Nagdiwang ng kanilang ika-6 anibersaryo bilang mag-asawa ang atkres na si Neri Naig at ang bokalista ng bandang "Parokya ni Edgar" na si Chito Miranda nitong Linggo, Disyembre 13.

Sa kani-kanilang post sa Instagram, ibinahagi ng dalawa ng mensahe nila para sa isa't isa.

Isang retrato ni Naig ang ibinahagi ni Miranda sa kanyang post nitong Sabado at iginiit kung gaano siya kapalad na maging kabiyak ng aktres.

"Pic pa lang, alam na ng lahat na nagyayabang ako eh... no explanation needed. Obvious naman na pinagmamalaki ko kung gaano kaganda ang asawa ko, at kung gaano ako kaswerte na pinakasalan n'ya ako. Pero aside sa pagiging maganda, mas proud ako for the things na hindi nakikita sa picture," ani Miranda na inisa-isa rin ang magagandang katangian ng misis.

"Sobrang bait n'ya talaga. Talagang gusto n'ya makatulong sa lahat ng pwede n'yang tulungan. Madiskarte, pero may malasakit... hindi 'yung sarili lang ang iniisip. Gusto n'ya talaga na umunlad lahat... kumbaga, hilahan pataas. She strives for excellence and success without having the need to put others down. Strict (SOBRA), pero grabe din mag-spoil. Napaka-sweet. Napaka-considerate. Napaka-forgiving and patient... trust me, I know (but don't mistake her kindness for weakness). Matalino, pero always willing to listen. Fearless, pero humble enough to acknowledge the fact that she still has a lot to learn. Hardworking. Hindi maarte. Mas gusto mag-trabaho at mag-ipon, kesa gumastos. Masarap magluto, and higit sa lahat, masarap hehe! Aminin n'yo, naka-jackpot ako. Aminado talaga ako that I am blessed to have her as my wife. Happy Anniversary, Ms. Neri! 12.13.14," dagdag ni Miranda.

Isa namang retrato mula sa kanilang civil wedding ang ibinahagi ni Naig sa kanyang Instagram.

Sa kanyang mensahe sa mister, nagpasalamat si Naig kay Miranda sa pagiging mabuting asawa at ama nito sa kanilang anak.

"Palagi mo akong pinapatawa, you wiped my tears, watched me succeed, saw me fail. Palagi kang nasa tabi ko at di ako pinapabayaan. Andito ka palagi para gabayan ako, pagsabihan ako, at higit sa lahat ay mahalin ako ng buong buo. You are the dream husband every girl wants to have pero ako yung maswerte to have you all for myself. Thank you for being the best husband, the best father, at higit sa lahat, my best friend forever. I love you, I love you, I love you soooo much! Magbaby na ulit tayo!" ani Naig.

Matapos ang civil wedding nina Naig at Miranda noong Disyembre 13, 2014, muling ikinasal ang dalawa kinabukasan, Disyembre 14, sa simbahan sa Tagaytay City.

Related video:

Watch more in iWantTFC