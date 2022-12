Vinci Malizon wagi bilang 'Dream Maker' signal song center

Screenshot mula sa "Dream Maker" YouTube channel.

MAYNILA — Wagi si Vinci Malizon bilang center ng signal song ng "Dream Maker" nitong Sabado.

Humarap ang mga contestants sa song and dance training para aralin ang "Take My Hand" at hinati sila sa tatlong level.

Ang 15 na napili sa Level A ay may special moment sa dance break part ng music video. Kasama si Malizon sa naturang contestant at napiling center ng music video.

"This is a level test, Vinci is the only one who understands K-pop. I can entrust him with the overall performance," ani Bae Wan Hee.

Mapapanood ang ‘Dream Maker’ tuwing Sabado at Linggo sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, at A2Z.

