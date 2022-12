Mula sa Kapamilya Online Live

MAYNILA – Bigong mapahaba ng magkapatid na Arnelli at Jesselli Balasabas ang paghawak sa golden mikropono na magkasama sa “Tawag ng Tanghalan” ng “It’s Showtime.”

Sa episode nitong Biyernes, mas nangibabaw si Jesselli sa kanilang ikaapat ng paghaharap na magkapatid nang kantahin ang “Noypi” sa entablado.

Nakakuha ito ng 94.3% mula sa mga hurado habang kinapos naman si Arnelli na may 94% na iskor sa kaniyang pag-awit ng “Fallin’” ni Alicia Keys.

Ayon kay Marco Sison, nabitin pa ito sa naging performance ni Jesselli na muli na namang nagningning sa “Tawag” stage.

Maganda rin ang nakuhang komento ni Arnelli ngunit pinayuhan ito ni Kyla na puliduhin pa ang kaniyang riffs sa pagkanta.

Tatlong beses matagumpay na nadepensahan ng kambal na Balasabas ang trono sa nasabing singing competition.

Parehas na nakakuha ng 92 percent sina Arnelli na kinanta ang "Sabi Nila" at Jesselli na inawit naman ang "Laguna” nitong Huwebes.

Unang nagtabla ang kambal sa kanilang battle of versions sa kantang "Empire State of Mind" nina Alicia Keys at Jay-Z.