Kambal mula GenSan, tabla sa 'Tawag ng Tanghalan'

Screenshot mula sa ABS-CBN It's Showtime YouTube channel.

MANILA — Tabla ang kambal mula sa General Santos City sa kanilang laban sa singing competition na "Tawag ng Tanghalan" nitong Lunes.

Sa kanilang battle of versions, magkaiba ang naging banat nina Jesselli Balasabas at Arnelli Balasabas sa kantang "Empire State of Mind" nina Alicia Keys at Jay-Z.

Humanga sina Louie Ocampo, Jed Madela, at Karylle sa kambal at parehas silang nakakuha ng 95.3 percent at makakaungos sa next round.

Haharap ang magkapatid na Balasabas sa kampeon bukas para subukang makuha ang golden mikropono.

