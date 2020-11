Geneva Cruz, 'for good' na ang pananatili sa bansa

MAYNILA -- "For good" na ang pananatili sa bansa ng mang-aawit na si Geneva Cruz. Ito ay matapos niyang manirahan sa ibang bansa.

Sa panayam ni Geneva sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, pinaliwanag niya kung bakit hindi kaagad siya nakabalik sa Pilipinas.

"Kasi dapat one year lang ako roon. Manganganak lang sana ako. Mayroon na akong baby girl. Her name is London. She's six years old. And I was just going to give birth there pero kinailangan ako ng aking unico hijo na si Heaven, who is now 24. So I have to stay for five more years kasi he had depression during that time. And he talks about it openly so I can say it," ani Geneva.

Si Heaven ang anak ni Geneva kay Paco Arespacochaga.

Watch more in iWantTFC

Sa programa, sinagot din ni Geneva kung paano at kailan sila naging magkaibigan ni Paco.

"We had an annulment. Pinag-usapan namin so okay annul na lang natin. Then it took siguro mga three months lang na-annul na 'yong case kasi wala namang nag-contest. I feel like even if hindi na kayo okay, that person became a big part of your life," ani Geneva.

Watch more in iWantTFC

Nang matanong naman kung anong payo ang maari niyang ibigay sa mga nahihirapan na patawarin ang dating karelasyon, sagot ni Geneva: "For example, like hindi ka pa talaga ready, like talagang hindi pa kaya ng loob mo, like somehow ginulo ka or ang daming mga sinabi and all that, it's okay to actually kind of like step back muna and just not say anything bad about the dad no matter how bad he is. Kasi nga 'yun 'yung mga bagay na I think hindi kailangang malaman ng mga anak nila. Kailangan I think 'yung mga anak ang maka-realize at makita talaga nila na 'ah ito pala si daddy' o si papa. Hindi mo pangungunahan," ani Geneva.

Sa ngayon ay masaya sa kanyang bagong buhay pag-ibig si Geneva. Ayon kay Geneva, long-distance ang relasyon nila ng nobyong si Niko na nakilala niya may higit isang taon na.

"I met Niko more than a year ago. He is one of my producers in the East Coast in Virginia. Wala lang, it just happened you know. Hindi naman ako looking into meeting somebody kasi nga very careful din ako kasi maliit pa si London eh. It happened. I'm happy and I'm inspired. Long-distance kami when I was in California and sa East Coast siya. Ngayon long-distance pa rin kami. I haven't seen him since January," ani Geneva.

Watch more in iWantTFC