Kabilang ang ‘Mara Clara’ ng ABS-CBN sa mga sikat na teleserye sa Nigeria, ayon sa kinatawan ng bansa sa Miss Earth na si Esther Ajayi. Instagram: @missearthnigeriaofficial/ABS-CBN

Ibinahagi ni Miss Earth Nigeria 2022 sa ABS-CBN News kung gaano kalakas ang mga Kapamilya teleserye sa kanyang bansa.

“I grew up with it, I even mimic the acting!” sabi ni Miss Nigeria Esther Olawatusin Ajayi Miyerkoles ng gabi sa sidelines ng beachwear competition ng pageant sa Estancia de Lorenzo sa San Mateo, Rizal.

Ayon kay Ajayi, isa sa pinaka popular na TV series sa Nigeria ang “Mara Clara” ni Kathryn Bernardo at Julia Montes. Sinusundan aniya talaga ito ng mga kabataan hanggang ngayon.

Giit pa ni Ayaji, maraming pagkakapareha sa kaugalian at values ang mga Pinoy at kaniyang kababayan, na nadiskubre pa niya lalo sa pag-ikot niya sa bansa. Isa na rin dito ang paniniwala sa Maykapal.

Isa si Ajayi sa favorites sa pageant dahil sa biba niyang personalidad.

Samantala, nanalong Best in Beachwear at Miss Estancia de Lorenzo kagabi si Miss Chile Daniela Riquelme. Runners-up niya sina Miss Portugal Maria Rosado at Miss Thailand Chanwanphat Kongnim.

Sabi ni Miss Chile, sobra na siyang na in love sa Pilipinas kaya gusto niyang magtagal pa dito.

Host ng preliminary event si Miss Earth 2022 Destiny Wagner ng Belize, na naniniwalang mahihirapan ang judges sa pagpili ng kaniyang successor sa November 29.

Ihahatid ng A2Z at TFC ang Miss Earth coronation.