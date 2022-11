'Everybody, Sing!': Mga mangingisda, wagi ng P40,000

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Bigong maiuwi ng songbayanan ng mga mangingisda ang isang milyong pisong jackpot prize sa “Everybody, Sing!” nitong Linggo.

Ito ay matapos makakuha ng apat na tamang sagot lamang sa final round ng community singing game show sa nalikom na 63 segundo mula sa mga naunang rounds.

May katumbas na P40,000 ang naiuwi ng 50 mangingisda sa palabas. Kinakailangang maitama ang 10 pinahuhulaang kanta sa jackpot round upang makuha ang P1 million.

Naging espesyal din ang nasabing episode ng “Everybody, Sing!” ni Vice Ganda nang dumalaw ang Kapamilya singer na si Klarisse de Guzman sa programa.

Bukod sa pagpo-promote ng kaniyang nalalapit na konsiyerto, ito rin ang kumanta sa dalawang round ng palabas kung saan naipakita nito ang husay sa pag-awit.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, at TFC.

