Masculados returns for 20th anniversary concert

Masculados poses for a group photo ahead of their 20th anniversary concert 'Bente.' Josh Mercado

MANILA -- Masculados shared how excited they are for their upcoming anniversary concert “Bente” on November 18 at Teatrino in San Juan. The group also announced that it is now under new management, Marikit Artist Management.

In an interview, members Richard Yumul, Orlando Sol, Enrico Mofar, David Karell, Robin Robel, and Nico Cordova said, “Marami kaming inihanda na sobrang bago. Dalawang dekada na ang Masculados. At ipapakita namin dito ang naging journey ng aming group — simula nung nagsimula kami hanggang sa kung nasaan na kami ngayon.”

“Kaya pa rin naming sumabay at makipagbakbakan sa new generation,” Mofar added, saying their group deserves this concert.

Preparing for the anniversary concert with surprise guests, Robel told ABS-CBN News, “Preparation namin ‘yung pagwo-workout namin. Magta-topless kami rito. Joke lang. Pero dapat nilang abangan ang pasabog namin. Nung February namin ito binuo with the help of our new management. Kailangan namin talagang maghanda dahil siyempre isang malaking celebration ito ng aming grupo na minahal ng mga Pilipino.”

Yumul added: “Ito ‘yung chance ng group na ipakita talaga sa lahat na ang Masculados ay kayang magpakita ng talent. Hindi lang kami puro pa-sexy. Kaya rin naming ipakita ‘yung talent namin. Ipe-perform namin ‘yung songs namin na sumikat at makikita rin ng audience ‘yung individual talent namin.”

Sol, who starred in some movies and series, expressed his gratitude to fans for supporting their group and told ABS-CBN News, “Sobrang thankful kami na tumagal ang group namin. Sobrang bihira sa isang male group na tumagal nang husto. I think mahalaga talaga na magkakaibigan kami sa totoong buhay. Mabilis naman makita ng tao kung organic ang chemistry ng isang group.”

Cordova also thanked their supporters and recalled their hit song “Jumbo Hotdog”: “Grateful kami na hanggang ngayon ay pine-play pa rin ang hit song namin na 'Jumbo Hotdog.' Kung hindi dahil sa song na ‘yan, wala rin kami rito. It’s an iconic song na kinakanta ng mga bata at matatanda. We’re grateful din kasi ginagamit sa TikTok na sino ba naman ang mag-aakala na patok pa rin ang novelty song na ‘yun. Kung hindi dahil sa 'Jumbo Hotdog,' hindi kami babalik.”

The all-male singing group will also pay tribute to the late director and manager Maryo J. Delos Reyes who discovered them.

“Dahil si direk Maryo J. Delos Reyes ang nagbuo ng Masculados, mayroon kaming inihandang tribute para sa kanya. Kung ano man ang narating namin ngayon ay utang na loob namin sa kanya. He was our savior, mentor, and a father. What a man — a man who gave us this career,” Karell expressed.

Masculados will also perform their new song “Babae” on November 18 and revealed the meaning of the song and their comeback.

“Nakausap namin ang composer na si Tito Lito Camo at naisip namin na gumawa ulit ng bagong song. Our latest song is 'Babae' na composed by Lito. It’s a song na tribute sa mga kababaihan na very now ang tema,” Robel explained.

The male group was launched in 2003 and released their second album in 2005, which was a hit. Their first concert was “Masculados” and followed by the “Dekada” concert.

About the journey of Masculados now, Yumul told ABS-CBN News, “Ang definition ng Masculados ngayon ay mas makikita na ang kakayahan ng bawat isa and not as a group. Lalabas na ang tunay na talents. Kakaiba na ito ngayon. At bawat isa ay mayroong io-offer na bago — sa singing, dancing, acting.

“Masculados now ay mature na, working so hard para ipakita sa tao na we’re more than the body. At business owners na rin kami ngayon.”

They ended the interview, saying that their group is all about brotherhood — supporting one another.

“Hindi mawawala sa isang group ‘yung tampuhan, awayan pero nagagawa naman ng paraan para maayos. Hindi naman kami tatagal sa industriya kung hindi namin aayusin. Suportado namin ang bawat isa,” Mofar said.

For Robel, it’s about respect. “Hindi nawawala sa isang group ang competition. Mayroon kaming kanya-kanyang ugali pero mayroong respeto kaya kami tumagal,” he ended.