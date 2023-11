Seth Fedelin and Francine Diaz in 'Fractured.' Screenshot from iWantTFC's YouTube channel.

MANILA — Through their series "Fractured," actor Seth Fedelin hopes that viewers will learn about the dangers of hate speech and bashing on social media.

Fedelin said that many people from their generation are too concerned about others' opinions on social media.

"Bata rin po ako, pero siyempre concerned din po ako sa mga kabataan, sa ating lahat, especially sa mga kabataan kasi kabataan ako at 'yun 'yung mga nakikita ko sa social media," the actor said.

"'Yung mga ka-generation ko, 'yung talagang 'yung social media parang 'yun na 'yung nagiging mundo nila at hindi siya maganda sa lahat. Okay, may freedom tayo pero it doesn't mean na sasabihin natin lahat," he added.

Fedelin said that people may have differing opinions in life and more care should be exercised over what is posted online.

"Lahat tayo may pinagdadaanan sa buhay, lahat tayo magkakaiba ng pinagdaanan sa buhay, maaaring sa akin okay lang, sa kanya hindi, sa'yo okay lang, sa kanila hindi. Kailangan nating maging mindful, respectful, and sensitive sa lahat ng bagay na pino-post natin sa social media, nila-like natin, tinu-tweet natin, sine-share," the "Fractured" lead star said.

"Kasi hindi natin alam na naaapakan na natin 'yung ibang tao at lagi kong sinasabi, gumamit ka man ng social media, huwag mong pagkakitaan 'yung mali. Siguro, may mga artists, influencers sa social media, hindi ko nilalahat, marami pa ring mababait pero may iilan at 'yung iilan na 'yun nagma-matter siya," he added.

"Hindi lang 18 years old pataas ang gumagamit ngayon ng social media, marami pong kabataan ang gumagamit ng social media and mabilis lang kumalat lahat, andito 'yung balita sa Pilipinas, umaabot ng ibang bansa, 'yung mga galing ng ibang bansa, pumapasok ng Pilipinas."

Fedelin also has this reminded to social media users: "Lagi nating tatandaan na hindi lahat ng nakikita natin sa social media is totoo. Huwag muna tayong magsasalita ng tapos. Alamin po muna natin, magsaliksik muna tayo sa better source bago tayo umimik."

“Fractured” tells the story of a dream vacation becoming bloody chaos as a group of influencers get stuck in an island.

All episodes of "Fractured" are available on iWantTFC's YouTube channel.

