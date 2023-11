MAYNILA -- Inihayag na ng "It's Showtime" sa pangunguna ni Vice Ganda ang mga magkakagrupo para sa inaabangang "Magpasikat" para sa pagdiriwang ng ika-14 na taon ng pangtanghaliang programa ng ABS-CBN.

Sa programa nitong Lunes, maliban sa mga magkakagrupo ay ipinaalam na rin ang araw kung kailan nila gagawin ang kanilang special number.

Watch more News on iWantTFC

Sa Lunes, Nobyembre 6, unang sasalang ang Team Vhong nina Vhong Navarro, Jugs Jugueta, at Teddy Corpuz.

Susundan ito ng Team Karylle nina Karylle, Amy Perez, at mga komedyanteng sina MC at Lassy. Sa Miyerkoles naman ang Team Anne nina Anne Curtis, Ryan Bang, at Ogie Alcasid.

Ang Team Vice Ganda naman kasama sina Jackie at Cianne ang sasalang sa Huwebes. Huling grupo sa Biyernes ang Team Jhong nina Jhong Hilario, Kim Chiu, at Ion Perez.

Matatandaang Oktubre 24, 2009 nang unang umere ang "It's Showtime" sa telebisyon.