MAYNILA -- Emosyonal na humingi ng tawad si Anji Salvacion sa kaibigan at kapwa mang-aawit na si KD Estrada na kasama niya rin bilang housemate sa "Pinoy Big Brother" (PBB).

Sa video na inilabas ng "PBB," makikitang humingi ng tawad si Salvacion kay Estrada matapos siyang makausap at payuhan ni Kuya o Big Brother.

Watch more on iWantTFC

Sa naging pag-uusap ni Kuya at Salvacion, inamin nito ang naging pag-iwas dahil sa takot niya na mahusgahan ng mga tao.

"Si KD po, he is a very kind and gentle person po and he doesn't like to talk to people that much, Kuya, especially to people that he doesn't know. He's just scared to open up, Kuya. And about that din, I felt so bad for KD because as a friend nasasaktan din ako. I am such a bad friend po, Kuya, for not talking to him at first day po because I was just too scared po na I will get judged po by the outside world. ...They will think bad about me Kuya and that's what I am afraid of po," ani Salvacion.

Nang matanong ni Kuya si Salvacion kung saan nanggagaling ang kanyang takot, tugon ni Salvacion: "Maybe because I am just pressured na like people will judge you, Kuya, especially the girls. Words could kill, Kuya. It's just so mean, Kuya, and people don't understand and we all know that the online world is so harsh. 'Yun lang po, Kuya, ang kinakatakutan ko," ani Salvacion.

Paalala ni Kuya kay Salvacion, sadyang mapanghusga and mundo lalo na sa social media.

Paglabas naman ng confession room ay agad na kinausap at humingi ng tawad si Salvacion sa kaibigang si Estrada.

Ani Estrada, nauunawaan niya ang nagawa ni Salvacion. Sa pagpasok pa lang ng Bahay ni Kuya ay napansin na agad ang pagiging mahiyain ni Estrada. Pansin din ang pagiging mapag-isa nito bilang isang introvert.

"Naiintindihan ko, Anji, it's okay," ani Estrada.

Watch more on iWantTFC

Bago pa pumasok sa "PBB," magkasama si Salvacion at Estrada sa "ASAP Natin 'To" bilang parte ng new breed of singers kasama sina Angela Ken, Sam Cruz, at Diego Gutierrez.

Related video:

Watch more on iWantTFC