'Maalaala Mo Kaya' ipapalabas sa 41 bansa sa Africa

MAYNILA -- Aarangkada na ang pagpapalabas ng “Maalaala Mo Kaya” (MMK) sa 41 bansa sa Africa sa pagpasok ng bagong taon.

Sabay sa pagdiwang ngayon ng kaarawan ng "MMK" host na si Charo Santos-Concio, inihayag ang kasunduan para sa pagpapalabas ng natatanging koleksyon ng "MMK" episodes sa weekend primetime ng Star Times na partner ng Kapamilya network sa Africa.

“I am delighted and excited to share the many stories of 'MMK' in different parts of the world," ni Santos-Concio sa ABS-CBN News na overwhelmed sa good news na tapat sa kanyang birthday.

“I hope that the life stories of Filipinos featured in our program touch hearts and bring hope and inspiration to our new audiences in Africa. May they also find strength in the different characters who have faced adversities and overcame challenges," dagdag ni Santos-Concio na nakatakdang i-dub sa Ingles ang kanyang mga linya sa series na magsisimulang i-ere sa Enero 2023.

Nagpapasalamat din ang haligi ng ABS-CBN na hanggang ngayon pinapatingkad ng "MMK" ang mga values ng Pinoy sa buhay, pag-ibig at pag-asa.

Ayon sa ABS-CBN, napili ang true-to-life stories ng "MMK" dahil sa mga aral nito na tagos sa karanasan ng ordinaryong tao sa Africa.

Mahigit 20 episodes ang kabilang sa first batch na eere, kabilang na ang natatanging episodes tampok sina Angel Locsin, Dimples Romana, Maricel Soriano, Zanjoe Marudo, Iza Calzado, Liza Soberano, Enchong Dee, Seth Fedelin, Heaven Peralejo at iba pang bituin.

Ang "MMK" ay mapapanood sa Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, Central African Republic, Republic of the Congo, Democratic Republic of the Congo, Cote d'Ivoire, Equatorial Guinea, Eritrea, at Ethiopia, gayundin sa Gabon, The Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mozambique, Namibia, Uganda at iba pang bansa sa Africa.

Palabas din ang "MMK" sa himpapawid sa in-flight entertainment program ng mga international airlines tulad ng Etihad Ariways, Royal Brunei Airlines at Saudi Arabian Airlines.