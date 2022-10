Mga serye at pelikulang banyaga, inirekomendang patawan ng mas mataas na buwis

Inirekomenda ni Senador Robinhood Padilla na taasan ang buwis para sa mga pelikula at teleserye na galing sa ibang bansa.

Sa budget deliberation ng Film Development Council of the Philippines, sinabi ni Padilla na dapat napoprotektahan ang pelikulang Pilipino.

Suhestyon niya, bigyan ng mas mataas na tax ang mga pelikula at series na ipalalabas sa bansa na pwedeng tawaging “foreign teleserye tarification”

Ang masisingil na dagdag buwis pupwede anyang gamitin para sa nagtatrabaho sa industriya ng pelikulang Pilipino.

"Maaari po bang gawan natin ng paraan na taasan ang tax nitong mga foreign series na pumapasok sa atin? Kahit paano po ang subsidy na makukuha, bigay natin sa workers sa industriya natin sa local... Sampahan natin itong mga pagpasok ng foreign dahil maraming nawawalan ng trabaho dito," aniya.

Suportado rin ni Padilla ang pagbigay ng pondo sa FDCP para i-restore ang lumang mga pelikulang Pilipino.

Suportado rin niya ang mungkahi ng FDCP para magkaroon ng sariling gusali na may vault para hindi masira ang mga pelikula.

Sabi ni FDCP chairman Tirso Cruz III, ang kanilang target na ipatayong gusali ay magtatagal ng mula 40 hanggang 50 taon at ang binabayarang renta sa kasalukuyang gusali na P500,000 kada buwan ay maaaring ma-realign sa pagtulong ng production at sa pelikulang Pilipino, lalo sa mga batang direktor at scriptwriter.

Sang-ayon din si Padilla na gawing pang-turismo ang mga lugar kung saan ginawa ang mga pelikulang Pilipino.

"Ang pelikula 'pag tiningnan natin investment na ito habang buhay. Kung preserved or restored, walang pagtanda dito. Kasaysayan ito, kultura. Ito masasabi na treasure natin... Dito sa Southeast Asia tayo ang unang gumawa ng pelikula at tayo po palagi ang nananalong best actor, best picture sa Asia... Lahat po ay nagmamalasakit sa pelikulang Pilipino. Siguro ito ang umpisa na makaabante tayo," aniya.

"Great example po yung sa Korea, 'yung mga ginagawa nila doon na palabas, pagkatapos pong pag-shoot-an, 'yung lugar nagiging tourism destination," ayon naman kay Cruz.

