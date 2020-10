Parokyang ginawang urban farm sa Caloocan, binisita ng 'Iba 'Yan'

MAYNILA - Binisita ng aktres na si Angel Locsin at ng "Iba 'Yan" ang isang kakaibang taniman ang makikita sa Shrine of Our Lady of Grace sa Caloocan City.

Pangunahing proyekto ng kanilang rector at parish priest na si Fr. Eduardo "Ponpon" Vasquez Jr. ang urban farming sa kanilang komunidad.

Kabilang sa mga itinatanim ng mga residente ang mustasa, lettuce at iba pang mga gulay.

Unang natutunan ni Fr. Ponpon ang pagtatanim nang madestino siya sa isang parokya sa South Cotabato.

Nang mapunta siya sa Caloocan, sinimulan niya ang pagtatanim sa kanilang parokya.

Isa ang 16 anyos na si Mc Emil Tatel sa mga natulungan ni Fr. Ponpon.

Kuwento ni Mc Emil, dumaan siya sa panahon ng hirap at lungkot dahil sa sitwasyon ng kanilang pamilya.

Ngunit sa tulong ni Fr. Ponpon, natutong magtanim si Mc Emil, na naging daan para makalimutan niya pansamantala ang kaniyang mga problema.

Dahil din sa pagtatanim, hindi na niya iisipin pa ang pagkain. Nakakabawas din umano sa kaniyang stress ang pagdidilig at pagtatanim.

Bukod sa tulong sa pamilya ni Mc Emil, nakatanggap din ng ayudang binhi, gardening tools at relief goods ang parokya ni Fr. Ponpon para sa kanilang mga benepisyaryo.

Panoorin ang kanilang kuwento.