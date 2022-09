PANOORIN: Kim Chiu, naantig sa sorpresa ng mga kapatid

MAYNILA -- Hindi napigilan ni Kim Chiu na maging emosyonal nang makatanggap ng sorpresa mula sa kanyang mga kapatid.

Sa pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes, nakakuha ang aktres ng video message mula sa kanyang bunsong kapatid na si John Paul, na kamakailan ay nagtapos sa pag-aaral na maging piloto.

Naluha si Chiu nang marinig ang pasasalamat ni John Paul sa pagsuporta sa kanyang pag-aaral, at pati na rin sa kanilang buong pamilya.

"Sobrang salamat kasi hindi ka madamot as a person and as a sister, kaya we really appreciate everything that you did for the family, especially to me," ani John Paul. "Thank you for giving me a new life dito sa Canada and thank you for letting me prove to you na gusto ko talagang maging piloto."

Laking gulat din ni Chiu nang bumisita sa "Magandang Buhay" ang dalawa pa niyang kapatid na sina Twinkle at William, na pinatotohanan din ang pagiging mabait at mapagbigay ng aktres.

"Kahit siya 'yung bunso naming babae, sobrang maalaga siya sa aming lahat. Hindi niya iniisip 'yung sarili niya, laging niyang iniisip 'yung buong family," ani Twinkle.

"Masyado siyang matulungin, lalo na po sa family ko. Lagi niya po akong sinusuportahan," ani William, na todo pasasalamat sa kanyang kapatid.

Paglinaw naman ni Chiu, walang nag-obliga sa kanya na tulungan at ibahagi ang kanyang biyaya sa kanyang mga mahal sa buhay.

"Wala namang nagsabi na, 'Kim, ikaw bumuhay sa amin. Kim, ikaw magpaaral sa amin.' Parang, aanhin ko itong pera? Mayroon naman akong money, wala naman akong bisyo, para saan ang pera na ibinigay sa akin?" aniya.

"Nagbigyan ako at a young age, nabigyan ako ng opportunity ni God. Para saan ito? So 'yun, shinare ko," dagdag ng aktres.

Sa ngayon ay aabangan si Chiu sa pelikulang "Always" kasama ang kanyang nobyong si Xian Lim.

Aniya, regalo nila ang pelikula para sa mga tagahanga ng KimXi love team.

