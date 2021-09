Iza Calzado: 'Ako ang nag-train kay Cardo Dalisay'

MAYNILA -- Para sa nalalapit na ika-6 na anibersaryo ng sikat na serye ng ABS-CBN "FPJ's Ang Probinsyano," muling inalala ni Iza Calzado ang naging pagganap niya sa serye bilang si Col. Olivia Buenaventura, isang intel specialist.

Pinapurihan rin niya si Coco Martin sa galing nito bilang aktor.

"Lagi kong sinasabi ako ang nag-train kay Cardo Dalisay. Bawat eksena ko na kasama ko si Coco, I've always recognized the brilliant artist in him. Ang sarap makipagbatuhan ng linya at kumuha ng energy frrom Coco," ani Calzado sa video na inilabas ng Dreamscape Entertainment nitong Martes.

Dagdag niya, isang karangalan ang maging parte ng serye.

"It's an honor for me to be part of 'Ang Probinsyano.' Six years in at patuloy pang mamamayagpag ang programang ito. Mabuhay kayong lahat! Congratulations! Happy 6th year sa inyong lahat," ani Calzado.

Maliban kay Calzado, nagpaabot na rin ng mensahe ng suporta ang isa ring mahusay na aktor na si Carlo Aquino.

Matatandaang ginampanan ni Aquino ang karakter ni Marlon Aguilar na may kinalaman sa mga naganap na pagpapasabog noon sa kuwento ng serye.



"Gusto ko lang i-congratulate ang buong team ng 'Ang Probinsyano' sa inyong hard work at sana ay patuloy kayong magpaligaya ng mga tao. Happy, happy anniversary 'Ang Probinsyano," ani Aquino.

Mapapanood ang seryeng "Ang Probinsyano" sa Kapamilya Online Live, Kapamilya Channel, A2Z Channel 11, TV5, CineMo, iWant TFC, TFC, WeTV, at iflix.