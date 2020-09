Isko Moreno, may payo sa mga baguhang artista

MAYNILA -- Nagbigay ng payo ang aktor at alkalde ng Lungsod ng Maynila na si Isko Moreno para sa mga baguhan at mas nakababatang artista.

Dalawang importanteng bagay na natutunan niya sa kanyang itinuturing na tagapayo at ama sa industriya, ang yumaong si German Moreno, ang ibinahagi ng alkalde sa mga manonood ng online show na "We Rise Together" nitong Miyerkoles.

Ayon kay Isko, sa showbiz ay mahalagang matutunan ang pagiging propesyonal at ang kahalagahan ng pag-iipon.

"Kuya Germs taught me very well. Hindi baling ikaw ang naghihintay kaysa sa ikaw ang hinihintay. That's the key. Sabi niya 'yung professionalism. Ang tendency kasi kung superstar naman hindi mo maiiwasan minsan masyado kang nawiwindang dala ng sigla, saya tagumpay but you have to focus. Showbiz is a career; treat it professionally. Sinasabi 'yan ni Kuya Germs," ani Isko.

Ayon kay Isko, kasama sa pagbibigay halaga sa iyong karera sa showbiz ay pagtrato ng tama sa lahat ng mga nakapaligid sa iyo.

Dagdag ni Isko, isa pa sa dapat matutunan ay ang pagtanggap sa katotohanan na lahat at may hangganan.

"Katulad ng araw, sa pagsikat niya, may takdang paglubog, 'yun tiyak din 'yon. At the end of the day, may ipapapanganak na guwapo, may ipapanganakan na maganda, may ipapanganak na magaling kumanta, magaling umarte and so on and so forth. Be mindful of it," ani Isko.

At dahil sa darating ang panahon na lahat ay lilipas, kailangang paghandaan ang hinaharap sa pamamagitan ng pag-iipon.

"While on your career now, you have to save, Kuya Germs told me that. Kailangan mo mag-save. Don't splurge ever. Buy things you appreciate. If a particular thing makes you happy, you deserve it. But don't overdo it. You have to save for the rainy days. You have to save for your future, because your future is short-lived in showbiz industry. Remember this -- short-lived. Not everybody will be Sharon Cuneta, not everybody will be Fernando Poe Jr. Not everybody will stay there longer. Tandaan niyo 'yan, hindi lahat, " ani Isko.

"So if that is already a fact and you understand it, this is the best time at the early stage to save, save and save. Pagdating ng pagtiklop ng araw, which is hindi ka na hihiyawan ng tao -- mayroon ka pa ring fans, no question; it's just that they have new preference -- then you can still live a longer life, you can sustain your economic life. The tendency the longer you stay in showbiz without planning, without a fallback, by the time that you realize that you need a fallback, it might be too late for you," dagdag na paliwanag ni Isko.

Matatandaang bago pasukin ang mundo ng politika, nakilala si Isko bilang aktor na nagsimula bilang bahagi ng "That's Entertainment" kung saan host ang yumaong si German Moreno.