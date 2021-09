Maricel Soriano, sumabak na rin sa vlogging

MANILA -- Sumabak na sa kanyang unang vlog ang beteranang aktres na si Maricel Soriano.

Sa vlog na inilabas ni Soriano nitong Biyernes na may pamagat na "Welcome sa ating Bagong Tahanan," inamin ni Soriano ang kaba ngayong nagsimula na ang pagbabahagi niya ng kanyang buhay sa YouTube.

"Ninenerbiyos ako dito sa first telecast natin. Alam ko ang fans nandiyan, mahal nila ako, papanoorin nila ito, pero sabi ko, paano natin imi-maintain ito? Hindi biro. Siyempre maraming mangba-bash, 'di naman lahat ng tao gusto ako. Paano kung di nila ako type? Paano na 'to? First time nga akong ninerbiyos," ani Soriano, 56.

Sa kanyang unang vlog, nagbalik-tanaw ni Soriano sa kanyang buhay at karera.

Ayon kay Soriano, isa sa pinakagusto niya ay laging makasama ang mga taong nagbibigay saya sa kanya. Ito aniya ang dahilan kung bakit malapit at marami siyang kaibigang mga bakla.

"Kasi sa dami nang pinagdaanan (ko) sa buhay, mas masarap maging masaya, gusto ko tumatawa. Saka gusto ko totoo, ayaw ko ng fake," ani Soriano na malapit na kaibigan ni Vice Ganda.

Hindi rin napigil ni Soriano ang maging emosyonal nang mapag-usapan ang kanyang ina.

Pag-amin ni Soriano, nahirapan siyang tanggapin ang pagkawala ng ina.

"Nalungkot ako para sa sarili ko, pinagsisisihan ko ba? Oo. May part din na okay kasi nadaanan, at least nasabi kong dinaanan ko, pero hindi ako magiging ganito ngayon kung hindi ko dinaanan 'yon. Naiiyak ako dahil hindi talaga maganda 'yung pinuntahan ko," ani Soriano.

Ayon kay Soriano, kung may isang tagpo sa kanyang buhay na puwede niyang burahin, ito ay ang pagkawala ng kanyang ina.

Kuwento ni Soriano, nagawa niyang makaalpas sa madalim na pinagdaanan sa tulong ng kanyang mga mahal sa buhay at mga malalapit na kaibigan sa industriya.

"Doon ako nagpapasalamat, naintindihan niyo kung saan ako nanggaling, nagsabi ako ng totoo. Hindi ako nagtago, wala akong itinago. Mali ako, kasalanan ko ito, aakuin ko ito, kasi ako ang may gawa nito, I let it happen," ani Soriano na inaming ilang taon din ang lumipas bago niya napatawad ang sarili.

Ani Soriano, nagawa niyang magbago para sa kanyang dalawang anak na lalaki na sina Sebastian at Marron.

"It's really up to you, if you really want to change you can if you want. If you don't like, then that's really up to you. If you want to prolong it, then it's really up to you. The second is ask for help, kasi 'yun na 'yon. The key is you want to change. Number 3, go for it," ani Soriano.

Sa ngayon ay may higit 2,000 subscribers na ang YouTube channel ni Soriano.