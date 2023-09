Nakatikim ng batas ng mga kriminal si Tanggol (Coco Martin) at ang kanyang tropa sa kanilang pagpasok sa selda sa latest episode ng "FPJ's Batang Quiapo" nitong Setyembre 4, 2023. ABS-CBN.

Nakatikim ng batas ng mga kriminal si Tanggol (Coco Martin) at ang kanyang tropa sa kanilang pagpasok sa selda sa latest episode ng "FPJ's Batang Quiapo" nitong Lunes.

Sa pagkakasangkot sa kasong illegal possession of firearms and drugs, napunta sa kulungan ang tropa at nakaharap sina Jail Warden Colonel Gerardo Balatucan (Robert Sena) at Mang Celso (Soliman Cruz).

Sa kanilang pagdating, bugbog agad ang nakuha nila mula sa mga tropa ni Mang Celso o mas kilala bilang Mayor.

"'Yan ang welcome namin sa inyo para mawala ang kayabangan sa mga katawan niyo," saad ni Mayor.

Nakasama nina Tanggol si Ben (Mark Lapid) at pinakiusapan niyang kuhain na sina Tanggol ngunit hindi ito pumayag.

Dumating naman si Jail Chief Superintendent (Brig. Gen.) Dolores Espinas (Jaclyn Jose) at nalamang may nag-aalok ng pera sa kanila para sa ulo ng mga bagong salta.

