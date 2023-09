'Everybody, Sing!': 100 mangangalakal wagi ng P2-M jackpot prize

ABS-CBN.

MAYNILA — Tagumpay ang 100 mangangalakal na masungkit ang jackpot prize na P2 milyon sa "Everybody, Sing!" nitong Linggo.

Sa loob ng 86 seconds, 10 kanta na lamang ang kailangan ng grupo para makuha ang jackpot.

Nadagdagan din sila ng 10 segundo matapos makuha ang bonus na kantang "Stay" ng Cueshe.

Nanalo ng P200,000 nitong Sabado ang mga contestant at mag-uuwi sila ng kabuuang premyo na P2,200,000 at kanila itong paghahatian.

Bukod sa mga mangangalakal, 2 grupo pa lang ang nananalo ng P2,000,000 jackpot prize sa ikatlong season ng show: engaged couples at Manila fire survivors.

Mapapanood ang "Everybody, Sing!" tuwing Sabado at Linggo, 7 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z, iWantTFC, TV5 at TFC.

