Wacky Kiray, inaming nalugi sa negosyo

MAYNILA -- Nagsara na ang restoran ni Wacky Kiray matapos itong malugi.

Ito ang inamin ni Wacky kay Vice Ganda nang sumali siya sa Mas Testing segment ng "It's Showtime" nitong Martes.

"Lugs na. Wala na," ani Wacky bilang tugon sa tanong ni Vice Ganda kung kumusta na ang kanyang negosyo.

"Pero wala na talaga. Lugi na eh. Nagsara na siya," dagdag na pag-amin ni Wacky.

Matatandaang naitayo noon ni Wacky ang Manganen Bagnet House sa Marikina.

Sa panayam noon, sinabi ni Wacky na hilig niya sa pagkaing Ilocano kaya nagtayo siya ng restoran.

Sa ngayon, sinabi ni Wacky na tulad ng ibang personalidad ay pinasok na rin niya ang vlogging.

Si Wacky ang naging kampeon sa "I Can Do That" ng ABS-CBN noong 2017.