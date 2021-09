MAYNILA -- Ikinagulat ng netizens ang balitang pumanaw na si Mahal o Noeme Tesorero sa totoong buhay nitong Martes, Agosto 31.

Ayon sa kapatid ni Mahal, digestive complications at COVID-19 ang ikinamatay ng komedyante.

Kasabay ng balitang pagkamatay ni Mahal ay ang paglabas ng mga post tungkol sa umano'y pangitain sa napipintong pagkawala ng aktres.

Sa Twitter, muling binalikan ng ilang netizens ang vlog ni Mahal, kung saan binisita niya ang kaibigan at dating katrabaho nito na si Mura sa Bicol para bigyan din ng tulong.

Ang makahulugang mensahe ni Mahal kay Mura na "halimbawa nawala ako sa mundo" ang ikinataas-balahibo ng ilang netizens.

"Pero kapag may raket, iaano kita. Okay? Kapag halimbawa nawala ako sa mundo, mayroon 'pang konting tulong ako sa ‘yo," ani Mahal kay Mura na hindi napigilang maging emosyonal.

"Huwag ka na umiyak ... baka mamaya mababaha tayo ng luha dito, mamaya hindi na 'ko makauwi nang buhay,” ani Mahal.

Labis naman ang pasasalamat ni Mura sa ginawang pagbisita at pagtulong ng kaibigang si Mahal.

"I just saw videos of Mahal and Mura reunion last week and this news happened. It's like her last mission was to reunite with Mura and make him happy. RIP MAHAL," tweet ng isang netizen.

"Kinilabutan ako sa part na 'to, pero you still fulfill to share your blessings to Mura. RIP MAHAL. Condolence to the family," sulat ng isa pang netizen.

Tweet din ng isa pang netizen: "Mahal's cryptic message to Mura recently. RIP Mahal. You'll be missed."

Matatandaang ang muling pagkikita nina Mahal at Mura ay naganap ilang linggo lang bago binawain ng buhay si Mahal.



Gumawa ng pangalan noong dekada '90 si Mahal na mas nakilala bilang parte ng "Magandang Tanghali Bayan" noong 2003.

Kontrobersiyal din ang makulay na pag-ibig at mga naging relasyon noon ni Mahal.