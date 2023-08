MANILA -- Transgender actress Iyah Mina admitted getting starstruck while working with screen veterans Janice de Belen and Jaclyn Jose in the upcoming horror film "Poon."

"Hanggang ngayon hindi namin naiisip na mapupunta kami sa ganitong sitwasyon kaya nakakakilig. Ako, tulala lang ako kapag nakikita ko sila, kasi pinapanood mo lang dati ngayon nakakasama mo na," Mina said on Thursday's episode of "Magandang Buhay."

"Siyempre kailangang gawin mo ang trabaho mo, makipagsabayan. Kakalimutan mo muna 'yung fangirling. Actually sila mismo 'yung nagsasabi na kaya mo 'yan. Nag-e-encourage sila. Hindi ka matatakot kasi nga tutulungan ka pa nila," she added.

Directed by Adolf Alix Jr., "Poon" also stars Ara Mina, Ronaldo Valdez, Gina Pareño, Allen Dizon, among others.

"Grabe lungs!! Mga icons! Grabe kilig ko sobra… Mga best actress and best actor…. So nakahanay ba ako Charot!!!!! Yung nagkagulatan pa kami ni Ms. @jaclynjose kasi magkasama kami ulit hahaha," Mina captioned her post when the project was announced in June.

Mina made history in Philippine cinema as the first transgender to win a best actress award in the 2018 Cinema One Originals film festival entry “Mamu: And a Mother Too,” where she played an ageing sex worker and adoptive mother.