Veteran director Romy V. Suzara, pumanaw na

MAYNILA -- Namaalam na ang veteran director na si Romy V. Suzara, na kilala sa mga 'di malilimutan niyang pelikula tulad ng “Sarah Ang Munting Prinsesa,” “Medalyang Ginto,” ang biopic ni Lydia de Vega, “Cedie,” “ Kokey” at marami pang obra.

Ayon sa pinuno ng Movie Workers Welfare Foundation (Mowelfund) na si Rez Cortez, sumakabilang buhay si Suzara alas dos ng hapon sa Philippine Heart Center sanhi ng komplikasyon sa sakit ng puso.

Walumpu’t tatlong taong gulang si Suzara na ipinagdiwang kamakailan ang kanyang kaarawan nitong Hulyo.

Labas pasok na si Suzara sa ospital nitong nakaraang mga taon, ayon kay Cortez na kabilang sa mga huling taong nakipag-ugnayan kay Suzara.

Bago nagkasakit, nakibahagi pa si Suzara sa ABS-CBN Sagip Kapamilya sa restoration ng “Sa Init ng Apoy” na 1980 movie nina Lorna Tolentino at yumaong kabiyak na si Rudy Fernandez.

Tinuring na versatile na filmmaker simula dekada '70 si Suzara, na tumatak din sa mga pelikulang ginawa nila ni Fernandez tulad ng “Pepeng Shotgun” at “Bingbong Crisologo Story.”



Kasama si Mario O’ Hara, dinirek din niya ang “Mga Bilanggong Birhen” nina Armida Siguion Reyna at Alma Moreno, gayundin ang “Mga Uod at Rosas” nina Nora Aunor, Johnny Delgado at Tolentino, at “Vilma and the Beep Beep Minica” kasama si Vilma Santos.

Tumulong din siya sa stunts production ng 1973 movie na “Darna and the Giants” ni Vilma.

Bago magpandemya, si Suzara din ang nagdirek ng regular Sunday mass sa ABS-CBN na “The Healing Eucharist.”

Isasapinal pa ng Mowelfund at pamilya Suzara ang mga detalye ng kanyang libing.

