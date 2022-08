MANILA – Angelica Panganiban got candid about the lessons she gained from her past relationships.

Speaking with her good friend Camille Prats, Panganiban said she’s the kind of person who wants to experience everything first-hand and eventually learn from it.

“Feeling ko kasi sa life natin, may mga taong likhang matigas 'yung ulo na parang gusto nila ma-experience first-hand bago sila mapaso,” she said.

“Kapag sinabi sa 'yo na ‘Mainit iyan, huwag mo hawakan,’ siguro may mga taong katulad ko na kahit sabihin sa akin 'yun, ‘Talaga ba?’ Tapos hahawakan ko siya. ‘Aray, ang sakit.’ Gaganun na lang ako eventually tapos hindi ko na uulitin naman,” she added.

For Panganiban, these difficult situations made her a stronger person.

“Parang feeling ko kailangan kong matutunan, gusto ko itong pagdaanan. Tapos no regrets kapag nangyari siya. Wala akong issue sa ganun, na parang kapag nagmahal ka, go. Hindi ako naniniwalang mapapagod ka. Oo mapapagod ka, magpahinga ka pero laban. Babalik iyan sa 'yo, maniwala ka. Huwag kang mawawalan ng hope sa sarili mo.”

Meanwhile, Panganiban also shared how her life has changed ever since she met her boyfriend Gregg Homan.

“Tumahimik 'yung buhay ko. Nagkaroon ng peace. Nagkaroon ako ng sense of security finally. Hindi ko alam kung bakit sa taong ito, sure akong hindi ako masasaktan. Alam ko naman in the beginning na sakit ng ulo ito pero nilalaban ko,” she said.

In fact, Panganiban confessed it bothered her that Homan seemed to embody the “complete package.”

“Bakit ang kalma? Bakit gusto ko lahat? Bakit nakaayon lahat sa gusto ko or sa mga pinagdasal ko or mga hiningi ko noon pa man? Bakit binigay sa isang package lang? Parang inaayawan ko pa noong una kasi parang hindi ito totoo,” she said.

Panganiban and Homan are expecting their first child together.

They have been together for over two years, having marked their second anniversary last July.

Related video: