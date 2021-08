MAYNILA -- Hindi maitago ng aktor na si Neil Coleta ang pananabik sa nalalapit na pagdating ng kanyang unang anak.

Malapit na kasing isilang ng kanyang partner na si Jazmin Chinnei ang kanilang anak na babae.



Sa Instagram nitong Lunes, ibinahagi ni Coleta ang isang retrato kung saan kita sila ni Chinnei na hawak ang sonogram ng kanilang anak.





"Mahal na mahal ko kayo ni Jazmin alam mo na 'yun... gagawin ko lahat para sa inyo," ani Coleta na nauna na ring nagbahagi ng mga retrato mula sa maternity shoot ni Chinnei.

Sa Instagram, ibinahagi rin ni Chinnei ang kanyang pagbati para sa nobyo.

"I want to be with you ‘til my last page," ani naman ni Chinnei.

Matatandaang nito lamang Hunyo nang ibahagi ng magkasintahan na babae ang kanilang magiging anak.



Nakilala si Coleta sa kanyang mga pagganap sa mga serye ng ABS-CBN tulad ng "100 Days to Heaven," "Juan Dela Cruz" at "FPJ's Ang Probinsyano."